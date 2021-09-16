Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій

Луганська Зоря невдало стартувала в груповому етапі Ліги конференцій. В першому матчі 16 вересня українська команда на виїзді поступилася норвезькому Буде/Глімт.

Буде/Глімт – Зоря

Голи: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегріно, 60 – Громов, 90

Зоря стала першою українською командою, яка зіграла у груповому етапі Ліги конференцій. Туди луганці вилетіли з кваліфікації Ліги Європи. В обох матчах проти австрійського Рапіда Зоря пропустила по три голи. Від Буде/Глімт українська команда теж пропустила тричі.

Матч довелося грати за полярним колом і на штучному газоні. Тож на початку матчу гравці Зорі привикали до такого покриття. Інколи це призводило до помилок, тож Салтнес міг відкривати рахунок вже на початку зустрічі. Але пробив вище.

Гравці Зорі теж не відзначалися влучністю – жодного удару в площину воріт за перший тайм.

Початок другого тайму гравці Зорі провалили, пропустивши два голи з різницею у хвилину. Спочатку після подачі з кутового головою відзначився Салтнес. А за мить Солбаккен першими опинився на підборі м'яча в чужому штрафному, потужно пробивши по воротах.

Два пропущені голи "прибили" Зорю – у футболістів мало що виходило попереду. Хоча свій момент вони таки мали – але Кочергін влучив у захисника, коли голкіпер вже був обіграний. У відповідь господарі забили гол – Пеллегріно з кута штрафного перекинув Мацапуру, який невдало покинув ворота.

Все, на що спромоглася Зоря – гол престижу вже на останній хвилині основного часу. Відзначився Громов.

Наступний матч в Лізі конференцій Зоря проведе 30 вересня проти італійської Роми вдома.