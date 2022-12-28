Шанс для Яремчука: тренера Брюгге звільнили після героїчного виходу в плей-офф ЛЧ

Карлу Хуфкенсу не пробачили погані результати на внутрішній арені. Зміна наставника може позитивно вплинути на двох українських легіонерів Брюгге.

Результати Брюгге в останніх матчах залишають бажати кращого. В останніх шести офіційних поєдинках команда не змогла здобути жодної перемоги в основний час.

До теми "Яремчук іуда": бельгійські фанати побажали смерті форварду збірної України – скандальне фото

Це похитнуло позиції коуча Карла Хуфкенса. Боси клубу вже хотіли звільнити спеціаліста після ЧС-2022, але гравці вмовили їх дати тренеру ще один шанс.

Прощання з тренером-героєм

Втім схоже, що керівництво не було налаштовано довго чекати. Після нічиєї із Льовеном в чемпіонаті Брюгге оголосив про розставання із Карлом.

Спеціаліст знаходився в системі клубу чотири роки, а влітку був призначений тренером головної команди. Під його керівництвом Брюгге здійснив прорив у Лізі чемпіонів. Бельгійці виграли по матчу у Порту, Атлетіко та Баєра та вперше вийшли в плей-офф турніру.

Читайте також Море посмішок та емоцій: Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії – щирі фото

Шанс для українців

Втім на внутрішній арені справи складаються кепсько. Після 18-ти турів чемпіонату "чорно-сині" йдуть на четвертому місці, відстаючи від лідера аж на 12 очок. З Кубка країни Брюгге вилетів вже у 1/8 фіналу, розгромно поступившись Сент-Трюйдену (1:4).

Можливо, зміна тренера матиме позитивний вплив на українців Едуарда Соболя та Романа Яремчука. Обидва під керівництвом Хуфкенса мали небагато ігрового часу. Була навіть інформація про конфлікт Романа з тренером.