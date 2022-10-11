"Добре, що посадив Яремчука на лаву": легенда збірної Бельгії розкритикував гру українця

Роман Яремчук повернувся у Бельгію після невдалого вояжу у португальську Бенфіку. Український форвард поповнив ряди Брюгге.

Наприкінці серпня відбулось повернення українського футболіста у бельгійську Лігу Жупіле. Однак вже за майже два місяці не може здобути статус стабільного гравця основи Брюгге.

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Дегріз: Яремчук поки що не є несподіваним успіхом

У Бельгії навіть стали лити критику у сторону Яремчука. Колишній футболіст бельгійської збірної Марк Дегріз заявив, що Роман не показує того футболу, якого очікують побачити у складі Брюгге, де виступає інший українець Едуард Соболь.

Також Дегріз відзначив, що Брюгге виклав за форварда збірної України 16 мільйонів євро. Тому за такі гроші футболіст повинен показувати кращу гру.

Що вражає, так це те, що Яремчук поки що не є несподіваним успіхом. Навіть коли кілька тижнів тому він вийшов у старті проти Стандарда, він помітно не встигав. Це проблема не так для клубу, як для нього самого. Ми очікуємо на більше від дорогого нападника,

– сказав колишній гравець збірної Бельгії.

"Добре, що Хуфкенс посадив Яремчука на лаву"

Також Дегріз впевнений, що українець програє конкуренцію потужному Ютглі-Сова, який чудово показує себе в офіційних матчах за Брюгге. Ексгравець національної команди не заперечив, що Яремчук потрібен час на адаптацію у новому клубі, щоб вистрілити та показувати ту гру, яку усі добре знають у виконанні Романа.

Дегріз пригадав попередній матч Брюгге у Лізі Жупіле проти Вестерло, у якому клуб українців поступився 0:2. Український форвард покинув поле на 67-й хвилині без результативних дій. Замість нього на полі з'явився Кайл Ларін.

"Проблема Яремчука у тому, що дует Ютгла-Сова працює дуже добре. Добре, що Хуфкенс посадив Яремчука на лаву. Має пройти час, перш ніж ми почнемо бачити Яремчука, яким він був у найкращі роки в Генті. Рано чи пізно це настане, розуміють у клубі. Як він із цим впорається, буде видно", – додав Дегріз.

Брюгге після 11-ти зіграних турів Ліги Жупіле замикає трійку лідерів турнірної таблиці, маючи у своєму активі 22 очки.

У груповому раунді Ліги чемпіонів клуб Яремчука та Соболя лідирує у групі "В", випереджаючи найближчого конкурента Порту на 6 балів. Наразі Брюгге йде без втрат у розіграші групового раунду.

Після переходу у Брюгге Яремчук відіграв 7 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами. Контракт Романа з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026 року.