Брієдіс, який ледь не зупинив Усика, жорстко нокаутував суперника в чемпіонському бою: відео
Джерело:24 канал
Латвійський боксер Майріс Брієдіс у 2018 році зазнав єдиної поразки в кар'єрі, програвши Олександру Усику в рівному бою титул WBC. Брієдісу вдалося знову стати чемпіоном світу у першій важкій вазі після того, як Усик залишив усі титули.
Латвієць володів титулом WBO, а 16 жовтня провів успішний захист поясу IBF. Майріс у Ризі переміг 31-річного німця Артура Манна та захистив звання чемпіона світу.
До речі Шелестюк яскраво повернувся на ринг, потужно нокаутувавши суперника
Для обох боксерів це був перший бій з 2020 року. Поєдинок тривав усього 3 раунди.
Рефері зупинив брутальне побиття
Технічний та потужний Брієдіс відразу зайняв центр рингу та в другому раунді відправив суперника в нокдаун.
Манн підвівся, проте в наступній 3-хвилинці капітулював. Брієдіс відправив суперник в ще один нокдаун.
На останніх секундах раунду латвієць затис суперника біля канатів і серію важких ударів по корпусу змусив впасти. Рефері зупинив односторонній бій.
Що відомо про Брієдіса?
- 36-річний Брієдіс зустрічався з Усиком у півфіналі турніру WBSS у рамках першої важкої ваги. Усик переміг рішенням суддів і захистив титул WBO та відібрав у суперника пояс WBC.
- Експерти називають Брієдіса найважчим суперником у кар'єрі Усика.
- У 2018 році латвієць знову виступив у турнірі WBSS. У півфіналі Майріс побив Кшиштофа Гловацького та відібрав титул WBO. У фіналі латвієць здолав Юніеля Дотікоса й здобув титул IBF і журналу The Ring. Брієдіс став переможцем Кубка Мохаммеда Алі.