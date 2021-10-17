Брієдіс, який ледь не зупинив Усика, жорстко нокаутував суперника в чемпіонському бою: відео

Латвійський боксер Майріс Брієдіс у 2018 році зазнав єдиної поразки в кар'єрі, програвши Олександру Усику в рівному бою титул WBC. Брієдісу вдалося знову стати чемпіоном світу у першій важкій вазі після того, як Усик залишив усі титули.

Латвієць володів титулом WBO, а 16 жовтня провів успішний захист поясу IBF. Майріс у Ризі переміг 31-річного німця Артура Манна та захистив звання чемпіона світу.

До речі Шелестюк яскраво повернувся на ринг, потужно нокаутувавши суперника

Для обох боксерів це був перший бій з 2020 року. Поєдинок тривав усього 3 раунди.

Рефері зупинив брутальне побиття

Технічний та потужний Брієдіс відразу зайняв центр рингу та в другому раунді відправив суперника в нокдаун.

Манн підвівся, проте в наступній 3-хвилинці капітулював. Брієдіс відправив суперник в ще один нокдаун.

На останніх секундах раунду латвієць затис суперника біля канатів і серію важких ударів по корпусу змусив впасти. Рефері зупинив односторонній бій.

Що відомо про Брієдіса?