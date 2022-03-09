Британський тенісист Маррей пожертвує усі призові для дітей в Україні, які постраждали від війни

Увесь спортивний світ не може спокійно дивитись на те, що відбувається в Україні після нападу Росії. Колишня перша ракетка світу Енді Маррей безпосередньо хоче допомогти українським дітям.

Маррей: Дітям в Україні потрібний мир – зараз

34-річний британський тенісист заявив про свою допомогу українським дітям на своїй сторінці у твітері. Енді Маррей віддають усі свої призові за сезон дітям, які постраждали від війни в Україні.

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У своєму пості досвідчений спортсмен зазначив, що близько 7,5 мільйонів дітей перебувають у небезпеці через напад російських окупантів на Україну.

"Понад 7,5 мільйонів дітей перебувають у небезпеці через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з фондом UNICEF у Великій Британії, щоб допомогти їм доставити медикаменти та набори для розвитку дітей у ранньому віці", – написав Маррей.

За його словами, UNICEF серйозно працює над тим, щоб продовжити навчання дітям, які були змушені покинути свої домівки.

Маррей закликав інших британців теж доєднатись до ініціативи.

Я маю намір пожертвувати свої призові, зароблені до кінця року. І також будь-хто у Великій Британії може підтримати гуманітарну допомогу UNICEF, зробивши пожертвування. Дітям в Україні потрібний мир – зараз,

– написав Енді Маррей.

Станом на 9 березня 2022 року Енді Маррей опустився на 4 позиції у рейтингу ATP та посідає 88-ме місце.

Нагадаємо, що з допомогою звернувся сербський тенісист Новак Джокович. Він написав про це колишньому українському тенісисту Сергію Стаховському.

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