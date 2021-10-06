Британський коментатор висміяв Андрія Шевченка за гру в гольф: відео

Британський коментатор під час турніру з гольфу засумнівався в майстерності легендарного українського футболіста Андрія Шевченка.

У футболі виходило краще

Гольф – чи не головна спортивна пристрасть Андрія Шевченка після футболу. Тільки ось забивати м'яч у лунку у володаря "Золотого м'яча" виходить не так успішно, як в ворота.

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Організатори змагань з гольфу в шотландському селі Кінгсбарнс, назва якої перекладається з англійської як "королівські сараї", опублікували в інстаграмі веселе відео протистояння Шеви зі своїм другом – колишнім півзахисником Ліверпуля і сином Гаррі Реднаппа – Джеймі Реднаппом.

Шевченко при виконанні удару послав м’яч далеко від лунки. Коментатор тут же відреагував на осічку українця і попутно поправив свою колегу.

"Чудово? Взагалі-то, жахливо. Англія і тут обіграла Україну", – сказав британець, провівши паралель з футбольним поєдинком Євро-2020 між збірними України та Англії, в якому "синьо-жовті" під керівництвом Шевченка зазнали поразки зрахунком 0:4.