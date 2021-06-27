З італійським присмаком: бригада, яка розсудить матч Євро-2020 Швеція - Україна

Збірна України 29 червня зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розсудить італійська бригада арбітрів.

Бригада арбітрів

Українська збірна оминула італійську команду в 1/8 фіналу Євро-2020. А от італійський присмак у матчі таки буде. На поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго (Шотландія), працюватиме бригада арбітрів із Італії.

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Головним суддею зустрічі буде Даніеле Орсато. На лініях йому допомагатимуть Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті.

Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Давіде Маса. За системою VAR працюватиме Массіміліано Ірраті. Асистенти арбітра VAR – Марко Ді Белло та Філіппо Мелі. Третій асистент арбітра VAR – Паоло Валері.

Робота Орсато на Євро-2020

На цьому чемпіонаті Європи-2020 45-річний італійський арбітр працював на двох матчах. Першим із них був поєдинок між Англією та Хорватією, який завершився мінімальною перемогою англійців (1:0). А другою стала зустріч Іспанія – Польща. Це протистояння завершилось несподіваною мировою 1:1.

У першому італієць показав чотири жовті картки, у другому – аж шість. Також Орсато має у своєму доробку роботу у фіналі Ліги чемпіонів 2020 року.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.