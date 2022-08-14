Розлючений Роналду не потиснув руку тренеру після ганебної поразки МЮ: відео моменту

Манчестер Юнайтед 13 серпня розгромно поступився на виїзді Брентфорду. Кріштіану Роналду продовжує зберігати гольове мовчання, але не свої емоції.

Роналду не стримав емоцій

Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі МЮ, але вже у другому матчі поспіль на старті АПЛ не може відкрити лік результативним ударам. Не вдалось це зробити й у поєдинку проти Брентфорда.

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Підопічні Еріка тен Гаґа провалили перший тайм. За 45 хвилин Брентфорд наколотив у ворота Давіда де Хеа аж чотири голи. У другій частині матчу іспанський голкіпер МЮ не виймав м'яч із сітки своїх володінь.

У підсумку – 4:0, розгромна поразка Манчестер Юнайтед.

Після поєдинку Роналду, який знову не відзначився голом, не стримав своїх емоцій. Кріштіану потиснув руку гравцям суперника, але не став подавати руку головному тренеру МЮ.

Схоже, що португальський нападник повністю незадоволений своїм перебуванням у складі "червоних дияволів". Раніше футболіст вимагав відпустити його в іншу команду, хоча лише в останній день літа 2021 року повернувся у Манчестер. Його одноклубники теж не в захваті від такої поведінки Роналду, який псує атмосферу у команді.

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Манчестер Юнайтед із бубликом в активі посідає лише 20-ту позицію після двох турів АПЛ.

У наступному матчі МЮ буде ще складніше взяти очки. 22 серпня у гості до "червоних дияволів" приїде Ліверпуль.