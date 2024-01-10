Ексгравця Металіста заарештували у Бразилії: відомо у чому його підозрюють

Колишнього футболіста харківського Металіста Клейтона Шав'єра заарештували у Бразилії. Стали відомі деталі його затримання.

Гравця звинувачують у несплаті аліментів колишній дружині. Шав'єра заарештували в його ж будинку.

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Скільки гравець винен грошей своїй колишній дружині

За інформацію видання Globo, сума, яку заборгував бразилець, становить близько 5900 євро. Адвокат Шав'єра уже подав запит на скасування тюремного ув'язнення.

Попередні "проблеми із законом"

39-річний Клейтон Шав'єр виступав харківський клуб Металіст із 2010 по 2015 рік.

На початку 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення Шав'єра у нападі на пару в місті Сан-Жозе-да-Тапера. Заяву до поліції на футболіста написала жінка, яку з чоловіком і побив футболіст.

Суперечка між її чоловіком та Шав'єром вперше сталася ще 27 листопада 2021 року під час фіналу Кубка Лібертадорес, в якому грали Фламенго та Палмейрас (Шав'єр свого часу виступав за Палмейрас). Однак сам напад стався 29 січня 2022 року.

За словами жінки, вони святкували день народження, після чого вирішили піти в бар. Там вони й застали Шав'єра. Цього разу до перепалки долучилися і друзі футболіста.

Коли подружжя вирішило покинути бар – тоді і сталася сутичка. Жінка розповіла, що окрім тілесних ушкоджень, у неї був зламаний мобільний телефон, втрачені окуляри та пошкоджені особисті документи.