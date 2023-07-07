У Бразилії прийняли закон на честь зірки Реала, яку постійно ображають на расистському підґрунті

Расизм досі залишається однією з великих проблем у світовому суспільстві. Зокрема, його прояви часто відбуваються і на спортивних змаганнях.

У бразильському футболі вирішили піти на серйозний крок, щоб побороти расизм на місцевих стадіонах. Тому був прийнятий закон, який має допомогти дисциплінувати фанатів.

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Матчі будуть зупинятися, якщо расистські дії відбуватимуться під час матчу

Місцеві ЗМІ Ріо повідомляють, що він був сформований після побаченої реакції 22-річного футболіста на інцидент на Местальї, коли гра була ненадовго зупинена після того, як Вінісіус Жуніор намагався впізнати злочинців серед натовпу, які його ображали на расистському підґрунті, але арбітр дозволив продовжити гру.

Вінгер Реала та збірної Бразилії і до цього неодноразово потрапляв у скандальні епізоди через расизм. Тому влада Ріо-де-Жанейро підписала "Закон Вінісіуса Жуніора", згідно з яким в разі проявів расизму дозволено зупиняти спортивні матчі у Бразилії. Оголошення назви закону відбулося під час церемонії на легендарній Маракані.

Сьогодні дуже особливий день, і я сподіваюся, що моя сім'я дуже пишається. Я дуже молодий і не очікував, що отримаю таку шану,

– прокоментував футболіст.



Вінісіус Жуніор на церемонії / observatorioracialfutebol.com.br

Закон передбачає переривання та навіть зупинку спортивних матчів у разі проявів расизму, а також регламентує протокол дій по розгляду скарг про прояви расизму до прокуратури та направлення жертв до правозахисних організацій.

Подія, яка стала тригером для створення "Закону Вінісіуса Жуніора"