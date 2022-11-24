Бразилія – Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Збірна Бразилії останньою зі збірних зіграв свій перший матч на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. Суперником "селесао" буде збірна Сербії. Їх гра 24 листопада розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Бразилія – головний фаворит чемпіонату світу. Однак "пентакампеоне" для початку варто подолати груповий етап. А там доволі потужні суперники – Сербія, Швейцарія та Камерун. І саме проти сербів стартує команда.

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Варто відзначити, що збірні Бразилії, Сербії та Швейцарії були в одній групі й на попередньому чемпіонаті світу у 2018 році. Тоді Бразилія зуміла вийти з групи, а матч проти Сербії виграли з рахунком 2:0.

Матч Бразилія – Сербія відбудеться на стадіоні "Лусаїл", який і прийме фінал ЧС-2022. Гра розпочнеться о 21:00.

Матч Бразилія – Сербія не буде транслюватися в прямому ефірі на платформах "Суспільного". Наживо буде лише на "Радіо Промінь". На місцевих телеканалах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт" матч буде доступний лише в повторі. Онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Сербія проведе платформа Megogo, але доступ до трансляції буде лише для підписників.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Сербія.

Бразилія – Сербія онлайн