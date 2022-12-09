Бразилія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Збірні Бразилії та Хорватії першими зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Їх матч відбудеться в п'ятницю, 9 грудня, і розпочнеться о 17:00.

Збірній Хорватії за свою історію жодного разу не вдалося перемогти Бразилію. Команди чотири рази зіграли один проти одного, і лише перша гра закінчилася внічию. натомість два матчі, які були зіграні на чемпіонатах світу, були на користь "селесао". В обох випадках це були матчі групового етапу, і хорвати з цих груп не виходили.

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"Картаті" намагатимуться подолати неприємну традицію 9 грудня у чвертьфіналі чемпіонату світу 2022.

Матч Бразилія – Хорватія буде доступний в прямому ефірі на місцевих телеканалах "Суспільного". Матч також покажуть наживо на сайті "Суспільне Спорт". Окрім того, на "Радіо Промінь" буде радіотрансляція матчу.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Хорватія для тих, хто не має змоги переглянути цей матч наживо.

Бразилія – Хорватія онлайн