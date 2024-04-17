Легендарний Ромаріо відновив кар'єру заради сина: за яку команду гратиме 58-річний чемпіон світу

Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Ромаріо вирішив, що ще не сказав останнього слова у футболі. Один з найкращих футболістів світу підписав контракт з клубом Америка.

Легенда світового футболу Ромаріо завершив ігрову кар'єру у 2009 році. Наразі 58-річний чемпіон світу є президентом клубу Америка з Ріо-де-Жанейро.

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Ромаріо здійснить свою мрію

Саме зі своїм клубом ексфорвард збірної Бразилії вирішив підписати контракт гравця. 58-річний Ромаріо має намір зіграти разом зі своїм сином Ромаріньо. Легендарного футболіста вже заявили для участі в чемпіонаті.

Офіційно зареєстровано. Я готовий допомогти моїй дорогій Америці у кількох матчах, а також, звичайно, втілити в життя свою мрію та розділити поле із сином,

– сказав Ромаріо.

Ромаріо показав підписаний контракт з Америкою: відео

Зауважимо, що клуб Америка виступає у другому дивізіоні чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро.

Що відомо про Ромаріо та його сина