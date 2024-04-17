Легендарний Ромаріо відновив кар'єру заради сина: за яку команду гратиме 58-річний чемпіон світу
Джерело:ФК Америка
Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Ромаріо вирішив, що ще не сказав останнього слова у футболі. Один з найкращих футболістів світу підписав контракт з клубом Америка.
Легенда світового футболу Ромаріо завершив ігрову кар'єру у 2009 році. Наразі 58-річний чемпіон світу є президентом клубу Америка з Ріо-де-Жанейро.
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Ромаріо здійснить свою мрію
Саме зі своїм клубом ексфорвард збірної Бразилії вирішив підписати контракт гравця. 58-річний Ромаріо має намір зіграти разом зі своїм сином Ромаріньо. Легендарного футболіста вже заявили для участі в чемпіонаті.
Офіційно зареєстровано. Я готовий допомогти моїй дорогій Америці у кількох матчах, а також, звичайно, втілити в життя свою мрію та розділити поле із сином,
– сказав Ромаріо.
Ромаріо показав підписаний контракт з Америкою: відео
Зауважимо, що клуб Америка виступає у другому дивізіоні чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро.
Що відомо про Ромаріо та його сина
- Ромаріо мав тривалу та успішну кар'єру. В Європі він грав за команди ПСВ, Барселону та Валенсію.
- У 1994 році у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу. В тому ж році був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.
- У 2002 році тренер "селесао" Феліпе Сколарі викреслив Ромаріо із остаточної заявки на ЧС. У цей час форвард був найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії. Таке рішення тренера викликало стихійні демонстрації в країні.
- Після завершення кар'єри Ромаріо був федеральним сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро.
- Його син Ромариньо не може похизуватися такими здобутками у футболі. Він зіграв лише два матчі в бразильській Серії А за Васко да Гама.
- Переважно син Ромаріо грав за маловідомі бразильські клуби. У березні 2024 року 30-річний Ромаріньо підписав контракт з Америкою.