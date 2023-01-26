Шахтар відхилив покращену пропозицію Брайтона: трансфер Матвієнка коштує 30 мільйонів євро

Англійський Брайтон не припиняє закидувати Шахтар пропозиціями щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Чайки" зробили нову пропозицію "гірникам".

Поки Микола Матвієнко перебуває на зборах із Шахтарем, Брайтон намагається домовитись із "гірниками". Англійський клуб вже навіть зробив покращену пропозицію після першої відмови.

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Серйозно взялись за трансфер захисника збірної України

Нагадаємо, що спочатку "чайки" пропонували за трансфер Матвієнка 11 мільйонів євро. Однак такі смішні пропозиції донеччани навіть не збираються слухати. "Гірники" хочуть виручити за трансфер свого ключового захисника близько 30 мільйонів євро.

Однак навіть покращена пропозиція Брайтона далека від тієї суми. Клуб АПЛ запропонував за Миколу 16 мільйонів євро плюс 4 мільйони у вигляді бонусів. Начебто Шахтар знову вручив Брайтону "гарбуза".

Цікаво, чи буде третя спроба підписати Матвієнка від Брайтона.

26-річний центрбек став би чудовим підсилення лінії захисту для Брайтона, який бореться за єврокубки. Після 19 зіграних матчів "чайки" йдуть на 6-му місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 31 бал. До сходинки, яка гарантує груповий раунд Ліги Європи, яку наразі посідає Тоттенхем, відставання у 5 очок.

Раніше повідомлялось, що Матвієнка вже погодив особистий контракт із англійським клубом. Тепер Брайтону потрібно домовитись із Шахтарем, але, як бачимо, зробити це буде вкрай складно. Впертість у перемовинах від Шахтаря ми вже побачили у трансфері Михайла Мудрика у Челсі, коли "гірники" відмовили Арсеналу, який не хотів платити 100 мільйонів євро.

Контракт Миколи Матвієнка з Шахтарем розрахований до кінця червня 2025 року. У сезоні-2022/2023 захисник провів за "гірників" 19 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Нагадаємо, що Матвієнка є стабільним гравцем основи донецької команди з 2017 року після того, як побував у орендах у львівських Карпатах та полтавській Ворсклі.