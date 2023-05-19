Не покладаючи надій: Матвієнко – трансферна ціль претендента на єврокубки в АПЛ

Брайтон не покладає надій підсилитись Миколою Матвієнком. Українець своєю грою прикував увагу європейських клубів.

Микола Матвієнко став трансферною ціллю Брайтона. Де Дзербі надіється підсилитися захисником влітку.

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Черговий українець в АПЛ

Англійський колектив, який претендує на єврокубки, не покладає надій укласти угоду зі захисником збірної України. Роберто Де Дзербі "двома руками за" виступає за трансфер Миколи Матвієнка. "Чайки" спробують домовитися з донецьким Шахтарем уже влітку щодо співпраці з центрбеком. До того ж Брайтон знаходиться у активному пошуку центрального та лівого захисників. А от Матвієнко це той футболіст, який готовий зіграти на обох цих позиціях.

Цікаво. Наразі "чайки" посідають 6-у сходинку АПЛ. що дає змогу потрапити у Лігу Європи, проте колектив навіть має примарні шанси поборотися за Лігу чемпіонів.

Варто зазначити, що на позиції лівого центрального захисника, куди, скоріше за все, Брайтон і планує вписати українця, виступає Льюїс Данк. Центрбек – капітан "чайок", який знаходиться у клубі вже понад 13 років, проте він не є досить "старим" у футбольних мірках, оскільки Данку 31 рік. Позицію правого центрального захисника часто перекриває Леві Колвілл, який не є сталевим гравцем основи, тому не варто виключати, що Матвієнко має замінити саме його, а Данк мінімально змінить амплуа.

До речі. Микола Матвієнко грав під керівництвом Де Дзербі у Шахтарі з 2021-го по 2022-ий рік. Італійський фахівець часто говорив, що талант українського захисника ще не до кінця розкритий і він бажає виправити цю ситуацію.

Нагадаємо, що взимку Брайтон неодноразово намагався оформити трансфер українського захисника. Фінальною пропозицією "чайок" стала сума у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів можливих бонусів. Проте Шахтар оцінив свого центрбека в 35 мільйонів фунтів стерлінгів, що і тимчасово поставило крапку в переговорах між сторонами.