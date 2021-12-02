Брайтон "вкрав" перемогу у клубу Ярмоленка після удару у падінні через себе: відео голу
Джерело:24 канал
Вест Хем 1 грудня приймав Брайтон у рамках 14 туру АПЛ. Господарі без Андрія Ярмоленка втратили перемогу.
Втрата трьох очок
Вже на 5-й хвилині матчу Соучек вивів Вест Хем вперед у рахунку. Мінімальна перевага господарів протрималась майже до кінця поєдинку.
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На 89-й хвилині Мопе зрівняв цифри на табло. Ніл став адресатом передачі від Лемпті з флангу та у падінні через себе засмутив голкіпера "молотобійців". Відзначимо, що нападник спиною перебував до воріт господарів. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на такий удар.
Вест Хем втратив домашню перемогу над Брайтоном – 1:1.
Українець Андрій Ярмоленко спостерігав за грою Вест Хема з лави запасних.
- Вест Хем після мирової із 24 очками посідає 4 місце в АПЛ. До третьої позиції, яку посідає Ліверпуль, відставання у сім пунктів.
- Брайтон йде сьомим, маючи у своєму активі 19 балів.
Вест Хем – Брайтон відеоогляд матчу (гол Мопе з 2:45)