Брайтон "вкрав" перемогу у клубу Ярмоленка після удару у падінні через себе: відео голу

Вест Хем 1 грудня приймав Брайтон у рамках 14 туру АПЛ. Господарі без Андрія Ярмоленка втратили перемогу.

Втрата трьох очок

Вже на 5-й хвилині матчу Соучек вивів Вест Хем вперед у рахунку. Мінімальна перевага господарів протрималась майже до кінця поєдинку.

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На 89-й хвилині Мопе зрівняв цифри на табло. Ніл став адресатом передачі від Лемпті з флангу та у падінні через себе засмутив голкіпера "молотобійців". Відзначимо, що нападник спиною перебував до воріт господарів. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на такий удар.

Вест Хем втратив домашню перемогу над Брайтоном – 1:1.

Українець Андрій Ярмоленко спостерігав за грою Вест Хема з лави запасних.

Вест Хем після мирової із 24 очками посідає 4 місце в АПЛ. До третьої позиції, яку посідає Ліверпуль, відставання у сім пунктів.

Брайтон йде сьомим, маючи у своєму активі 19 балів.

Вест Хем – Брайтон відеоогляд матчу (гол Мопе з 2:45)