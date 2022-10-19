Екстренер Шахтаря пригадав війну в Україні на фоні непереконливих виступів нового клубу

Брайтон вже понад місяць не знає смаку перемог. Востаннє англійський клуб перемагав ще 4 вересня у матчі проти Лестера (5:2).

Роберто Де Дзербі, який очолив Брайтон 18 вересня 2022 року, прокоментував безвиграшну серію команди в АПЛ-2022/2023. Італійський спеціаліст похвалив своїх підопічних за підсумками поєдинку проти Ноттінгем Фореста, який закінчився нульовою мировою.

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Де Дзербі: П'ять днів я провів на війні, тож не боюся

"Виступ команди був чудовим, але вибачте за результат. Я можу лише подякувати гравцям за те, що вони показали фантастичну гру. Нам потрібно додавати в останніх 25 метрах, і ми маємо над цим попрацювати. Я не можу сказати нічого більше", – сказав Де Дзербі.

Колишній тренер донецького Шахтаря пригадав свій період в Україні під час війни проти Росії. Нагадаємо, що Роберто достроково покинув роботу у донецькому клубі.

Чи не боюся я, що ми не виграли жодного із двох матчів за останні п'ять днів? П'ять днів я провів на війні, тож не боюся. Перепрошую за результати, я знаю, що очок мало. Я не хочу надто багато говорити про невдачі чи щось подібне. Я хочу поговорити про покращення, які нам потрібно зробити дуже швидко,

– відповів наставник.

Навряд чи Брайтону вдасться перервати безвиграшну серію у наступному турі АПЛ, у якому команда Де Дзербі зіграє проти одного з лідерів чемпіонату Манчестер Сіті (22 жовтня).

Брайтон після 10-ти зіграних матчів йде на 7-му місці, маючи у своєму активі 15 балів.