Брати Суркіси покинули Київ та рухаються до кордону, – ЗМІ

Власники Динамо Ігор та Григорій Суркіси покинули Київ. Їх побачили на Заході країни.

Братів Суркісів побачили на заправці у Дубно, що на Рівненщині. Вони були з сім'єю та охороною.

До речі Абрамович офіційно склав повноваження власника Челсі

Залишивши заправку, Суркіси трасою Київ-Чоп попрямували у бік Львова.

Автор відео у TikTok сказав, що Суркіси поїхали до кордону.

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