Брати Суркіси покинули Київ та рухаються до кордону, – ЗМІ
26 лютого 2022 , 22:08Читать новость на русском
Джерело:ТаТоТаке
Власники Динамо Ігор та Григорій Суркіси покинули Київ. Їх побачили на Заході країни.
Братів Суркісів побачили на заправці у Дубно, що на Рівненщині. Вони були з сім'єю та охороною.
До речі Абрамович офіційно склав повноваження власника Челсі
Залишивши заправку, Суркіси трасою Київ-Чоп попрямували у бік Львова.
Автор відео у TikTok сказав, що Суркіси поїхали до кордону.
Момент потрапив на відео