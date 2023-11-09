Скандали не відпускають: агента зірки Манчестер Юнайтед звинувачують у домашньому насильстві

Брата Маркуса Решфорда Дейна заарештували за прояви насильства у США. Хлопець поки вийшов на волю під заставу, але чекає на суд.

Останнім часом гравці Манчестер Юнайтед потрапляють у неприємні нефутбольні ситуації. Так, більше року не мав ігрової практики Мейсон Грінвуд, проти якого йшло слідство щодо домашнього насильства.

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У вересні ж аналогічні звинувачення були висунуті проти Ентоні. Зрештою стало відомо про арешт Дейна Решфорда, який є агентом лідера МЮ Маркуса Решфорда.

Ще 20 жовтня поліція затримала хлопця у Флориді через докази домашнього насильства. Втім довго за гратами Дейн не просидів, заплативши заставу у 1,5 тисячі доларів.

Суд запланований на 27 листопада. Сам Решфорд та Манчестер Юнайтед відмовляються коментувати скандал. До слова, Дейн є не тільки братом, а і агентом Маркуса Решфорда, будучи головою компанії DN May Sports Management.

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Відзначимо, що Манчестер Юнайтед провалює цей сезон. Команда Еріка тен Хага йде останньою в групі Ліги чемпіонів, а в АПЛ посідає лише восьме місце. Що стосується Решфорда, то на рахунку англійця гол та три асисти у 15-ти матчах.