Воротар знищив суперника своїм дриблінгом: він поклав нападника на лопатки – вірусне відео

Поєдинок португальських команд Браги та Ріу Аве віком до 23 років привернув увагу багатьох футбольних фанатів. Все через голкіпера-дриблера, який ледь не привіз у свої ворота гол.

Воротар Браги Жоау Карвалью за декілька секунд ледь не побував одразу у двох ролях – лузера та героя поєдинку. 18-річний голкіпер невдало прийняв м'яч після передачі захисника, далеко відпустив його від себе. Тому Карвалью довелось виправляти свою помилку, пише 24 канал.

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Неймовірна холоднокровність

Він красиво прибрав футболіста Ріу Аве, який вже набігав на нього. Фінт Карвалью поклав на лопатки туніського нападника Аймен Бузіді, який підійнявся та продовжив грати у відборі. Жоау не став вибивати подалі на частину поля суперника, а прокинув м'яч поміж ніг супернику.

Карвалью не на жарт познущався над форвардом Ріу Аве на останніх хвилинах матчу.

Такому дриблінгу голкіпера позаздрить будь-який польовий футболіст на планеті. Не кожен може так холоднокровно зіграти біля власних воріт. Схоже, що у душі голкіпер Браги відчуває себе нападником або бодай атакувальним півзахисником.

Футбольні уболівальники закидали голкіпера компліментами.

Відео дриблінгу голкіпера у Португалії

Відзначимо, що Брага разом із Карвалью переграла Ріу Аве 2:1.