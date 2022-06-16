Божевільну гармату українця Соболя визнали найкращим голом Брюгге у сезоні: відео шедевру
Джерело:твітер Брюгге
Підійшло до свого закінчення голосування за найкращий гол Брюгге у сезоні-2021/2022. Уболівальники віддали це почесне звання українцю Едуарду Соболю.
Єдиний гол став переможним
Лівому захиснику з України вистачило забити один гол у сезоні, що минув, щоб отримати звання найкращого м'яча команди. Свій єдиний гол Едуард Соболь забив у ворота Сен-Жілуаз.
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Все розпочалось із розіграшу кутового, футболісти суперника Брюгге вибили головою м'яч за межі штрафного, але прямо у ноги українця. Соболь потужний ударом в один дотик прошив голкіпера Сен-Жілуаза. Едуард відзначився справжнім шедевром.
Цікаво, що цей гол-красень від флангового оборонця став переможним для Брюгге у цьому виїзному поєдинку – 0:1.
Відео голу Соболя
Брюгге за підсумками сезону оформив звання чемпіона Бельгії.
Кар'єра Едуарда Соболя у Брюгге
- Вперше Едуард одягнув футболку бельгійського клубу ще влітку 2019 року. Тоді Шахтар відпустив футболіста в оренду, яка закінчилась влітку 2021-го.
- Соболь вдало зарекомендував себе у Брюгге та 1 липня 2021 року став повноцінним гравцем бельгійців.
- У сезоні-2021/2022 провів 36 матчів, у яких забив 1 гол та зробив 4 результативні передачі.
- Його угода з чемпіоном країни розрахована до кінця червня 2024 року.
- У футболці бельгійської команди вже підійняв над головою чотири трофеї.