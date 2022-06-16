Божевільну гармату українця Соболя визнали найкращим голом Брюгге у сезоні: відео шедевру

Підійшло до свого закінчення голосування за найкращий гол Брюгге у сезоні-2021/2022. Уболівальники віддали це почесне звання українцю Едуарду Соболю.

Єдиний гол став переможним

Лівому захиснику з України вистачило забити один гол у сезоні, що минув, щоб отримати звання найкращого м'яча команди. Свій єдиний гол Едуард Соболь забив у ворота Сен-Жілуаз.

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Все розпочалось із розіграшу кутового, футболісти суперника Брюгге вибили головою м'яч за межі штрафного, але прямо у ноги українця. Соболь потужний ударом в один дотик прошив голкіпера Сен-Жілуаза. Едуард відзначився справжнім шедевром.

Цікаво, що цей гол-красень від флангового оборонця став переможним для Брюгге у цьому виїзному поєдинку – 0:1.

Відео голу Соболя

Брюгге за підсумками сезону оформив звання чемпіона Бельгії.

Кар'єра Едуарда Соболя у Брюгге