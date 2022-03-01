У бою під Сумами героїчно загинув Заслужений тренер України Олександр Кулик

Російські окупанти продовжують нищити життя мирних українців. На Сумщині загинув Заслужений тренер України Олександр Кулик.

Вічна слава героям

У бою під Низами, що поблизу Сумщини у боях з бойовиками у складі тероборони героїчно загинув Заслужений тренер України, суддя 1 категорії Олександр Кулик.

До речі У бою під Харковом загинув 19-річний ексбіатлоніст Євген Малишев

Олександр Кулик був директором дитячого табору "Орлятко".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Кулика, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

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