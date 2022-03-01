У бою під Сумами героїчно загинув Заслужений тренер України Олександр Кулик
1 березня 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Російські окупанти продовжують нищити життя мирних українців. На Сумщині загинув Заслужений тренер України Олександр Кулик.
Вічна слава героям
У бою під Низами, що поблизу Сумщини у боях з бойовиками у складі тероборони героїчно загинув Заслужений тренер України, суддя 1 категорії Олександр Кулик.
До речі У бою під Харковом загинув 19-річний ексбіатлоніст Євген Малишев
Олександр Кулик був директором дитячого табору "Орлятко".
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Кулика, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.
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