У бою під Харковом загинув 19-річний ексбіатлоніст Євген Малишев

Вже 6-й день Україна міцно тримає свою оборону від окупантів з Росії. На жаль, російська агресія відібрала життя у юного захисника Євгена Малишева.

У вівторок, 1 березня, повідомили, що у бою під Харковом загинув колишній біатлоніст Євген Малишев. Ексспортсмен обороняв своє рідне місто.

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Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів

Наразі він проходив службу за контрактом.

10 березня Євгену мало виповниться 20 років. Світла пам’ять, герої не вмирають!

Спортсменам з Росії вже ніде не раді. Різні асоціації поступово відстороняють атлетів з Російської Федерації від змагань. З кожним днем все більше організацій висловлюють позицію щодо російської агресії.

Чеські біатлоністи підтримали українців. На етапі Кубку світу вони виступлять із синьо-жовтими пов'язками.

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