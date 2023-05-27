Карма за зраду Україні: як бійця-путініста відправили у глибокий нокаут – красиве відео

Олексій Олійник став одним із тих спортсменів, які покинули Україну заради ворожої Росії. Боєць змішаних єдиноборств виявився зрадником та фанатом Владіміра Путіна.

Олексій Олійник проміняв українське громадянство на російське ще у 2014-му році, коли розпочались бойові дії на Донбасі. Від того часу боєць дав чимало коментарів, у яких висловлював своє захоплення політикою Путіна, повідомляє 24 Канал.

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Отримав "на горіхи" від суперника

Зрадник України, який родом із Харкова, говорив про те, що російський диктатор робить усе заради того, аби український та російський народи були до кінця життя "братскімі". Однак такого не було і вже не буде.

Окрім того, що Олійник зізнається у любові до Путіна, він ще й не забуває брати участь у змаганнях "на болотах". Боєць провів бій у рамках проєкту "Бійцівський клуб РЕН ТВ". Його суперником став 43-річний боєць із Великої Британії Олі Томпсон.

Росіяни чекали на перемогу свого представника, але все склалось значно інакше. Вже у першому раунді Олексій пропустив потужний правий боковий, який прилетів від Томпсона по підборідді. Після чого росіянин опинився на канвасі.

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Олійник ще довго лежав на настилі та не зрозумів, як пропустив такий удар від суперника. Свого здивування не приховували коментатори турніру.

Томпсон відправив зрадника України у нокаут. У той момент, коли суддя схилився до росіянина, британець відсвяткував свою перемогу в оригінальному стилі. Томпсон сів на канвас та вдав вид, що медитує.

Карма за зраду України вступила у дію.