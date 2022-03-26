У боях за Київ загинув відомий ультрас Дніпра Денис Котенко

Боєць полку "Азов" Денис Котенко із позивним "Шкіпер" загинув у бою з окупантами. Він був вболівальником Дніпра.

У четвер, 24 березня у боях за столицю України загинув активіст та громадський діяч, футбольний вболівальник Дніпра Денис Котенко, відомий як "Шкіпер".

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Денис Котенко – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. А з 2021 року чоловік працював у Міністерстві у справах ветеранів України.

Ми переживали за нього. Але, щоб не хвилювати його, жартували: "Ти ж броньований, ми знаємо", а Денис відповідав: "Та все добре!""

– зазначили у Міністерстві у справах ветеранів України.

25-річний оборонець очолював у Дніпрі "Національний корпус", воював у лавах 3-го окремого батальйону Української добровольчої армії.

У нього залишився маленький син.