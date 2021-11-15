Боснія та Герцеговина – Україна: де дивитися онлайн матч відбору на ЧС-2022

Боснія та Герцеговина зіграє Україною в останньому турі групи D відбору на чемпіонат світу 2022 року. Команди зустрінуться 16-го листопада на полі боснійської збірної. Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Хто покаже матч збірної України

Поєдинок Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться у місті Зеніца на стадіоні "Біліно Полє". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу транслюють канали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі гру між боснійцями та українцями покаже телеканал "Футбол 1".

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:35. Звернемо увагу, що перед матчем на каналі "Футбол 1" вийде програма "Головна команда". У ній запрошені експерти оцінять шанси України вийти на ЧС-2022. Програма стартує о 20:30.

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Телеканал "Футбол 1" можна дивитися на платній платформі Oll.tv з підпискою xtra sport inclusive, яка коштує 189 гривень на місяць.

Водночас гру Боснія та Герцеговина – Україна покаже й телеканал "Україна", який доступний на кабельному телебаченні. Також канал доступний для передплатників Oll.tv та платформи MEGOGO.

. Збірна України зобов'язана перемагати боснійців, щоб вийти у плей-офф відбору на ЧС-2022. Та не все залежить від України. Нашій команді важливо, щоб Франція не програла Фінляндії в паралельній грі. Якщо фіни зіграють внічию з французами, то команді Олександра Петракова слід перемагати боснійців з різницею у 2 голи. Перемога Фінляндії не залишить шансів України вийти на ЧС-2022.