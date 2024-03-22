Потрібно виконати одну умову: Шевченко надихнув гравців збірної перед матчем з Ісландією

Команді Сергія Реброва залишилося зробити один крок, щоб потрапити на Євро-2024. У вирішальному фіналі українцям необхідно обіграти непоступливих ісландців.

Національна збірна України на виїзді обіграла Боснію і Герцеговину (2:1) та вийшла до фіналу кваліфікації Євро-2024. На поєдинку в Зениці наших хлопців підтримував президент УАФ Андрій Шевченко.

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Що сказав Шевченко у роздягальні

Після неймовірної перемоги у роздягальню до збірної України завітав Андрій Миколайович. Ще три роки тому він керував діями "синьо-жовтих" на Євро-2020, як головний тренер. Тож його слова підтримки були дуже важливими для футболістів.

Вам треба зробити висновки. Друга гра набагато важливіше, тому треба бути готовими. Дуже важливо, що зараз нас приїдуть підтримати. Будемо чекати повний стадіон. Все, що ви повинні зробити – добре підготуватися,

– сказав Шевченко.

Андрій Шевченко звернувся до футболістів: дивіться відео

Фінал плей-оф відбору на ЧЄ-2024 підопічні Сергія Реброва проведуть проти Ісландії 26 березня. Вирішальний матч відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Стартовий свисток арбітра про початок гри пролунає о 21:45 за Києвом. Збірну України влаштує лише переможний результат.