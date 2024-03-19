Жодної недооцінки: гравець збірної України назвав, що потрібно команді для перемоги з боснійцями

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє півфінальний матч плей-оф у відборі на Євро-2024. Суперником команди Реброва буде Боснія і Герцеговина.

Поєдинок відбудеться у Зениці. Наразі "синьо-жовті" проводять підготовку до гри в іспанській Марбельї.

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Піхальонок оцінив фізичну готовність команди

Півзахисник Олександр Піхальонок розповів про особливості короткого збору. Він вважає, що команда продуктивно провела час та знаходиться в хороших кондиціях:

Ми добре підготувалися та провели між собою двосторонню гру. Було дуже багато теорії й на тренуваннях дуже багато відпрацьовували все. Вважаю, добре підготувалися. Було все: і навантаження, і спад. Вважаю, що ми в оптимальних кондиціях підійдемо до гри проти Боснії і Герцеговини.

Також футболіст Дніпра-1 поділився очікуваннями від майбутнього матчу. Він відзначив бойові якості суперника, але заявив, що в першу чергу Україна має думати про свою гру.

Вони дуже потужна непоступлива команда, як і всі балканці. Будуть виходити з першої до останньої хвилини, битися та намагатися теж потрапити на Євро. Але, якщо ми докладемо максимум зусиль – думаю, у нас все має вийти. Ми повинні бути сконцентровані на своїй грі. Недооцінки взагалі немає,

– сказав Піхальонок.

Нагадаємо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія, де й визначиться команда, яка поїде на Євро-2024.