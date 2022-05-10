Боруссія схожа ігровою схемою з Шотландією, – Петраков поділився очікуваннями щодо матчу

Збірна України вже прибула до Німеччини. Національна команда зіграє 11 травня товариський матч проти Боруссії Менхенгладбах.

Петраков: Це дуже хороший суперник

Напередодні товариського матчу Петраков поділився очікуваннями щодо гри з німецькою командою. Він порівняв Боруссію з Шотландією.

Читайте також Збірна України визначилася з другим суперником у рамках підготовки до матчу з Шотландією

Боруссія схожа ігровою схемою з Шотландією. 3 – 5 – 2 із переходом на 3-4-3 . Так само, як і грає збірна Шотландії. Добре, аби була б така схема далі, коли приїдуть наші легіонери. Це дуже важливо для нас. Зараз ми теж граємо, хлопці розуміють. Ми розповідаємо хлопцям, як грати. Є час. Це дуже хороший суперник, і грає він по схемі збірної Шотландії,

– сказав керманич збірної.

"Люди поїхали з кульками, нічого немає"

"Я читав в інтернеті, що збірна Ірландії дає 2000 місць для українців безкоштовно на Лігу Націй. Люди поїхали з кульками, нічого немає, усе залишилось у країні. Тому дуже добре, що вони хоч прийдуть і повболівають за свою країну, за своїх хлопців, підтримають їх. Ми дуже вдячні. Зокрема, і Боруссії, її керівництву, головному тренеру, гравцям, що вони погодились грати з нами та допомогти", – заявив тренер.

Петраков оцінив фізичні кондиції наших футболістів.

Оцінку я говорити не буду, як я оцінюю внутрішньо. Мені подобається, що хлопці віддаються на тренуваннях, усі серйозні, ніхто не скиглить. Це дуже добре. Говорити, у якій вони формі… Усе йде нормально,

– зазначив тренер збірної.

За словами наставника національної команди, футболістів дуже добре зустріли у Німеччині.

"Коли ми приїхали, нас дуже добре зустріли. Я вже досвідчений чоловік, і бачив, що до нас дуже добре ставляться, усі вітаються, бажають добра. Ніколи не думав у своєму житті, що буду сидіти в Німеччині, німці будуть мені бажати добра, щастя, вітатись, а мої брати будуть нас вбивати. Ось про це я не думав. Усі ставляться добре, дуже дякуємо", – додав Петраков.

"Знімемо "обстановку" 14 червня"

Тренер розповів також про абстрагування команди від війни в Україні.

"Узагалі-то нормальні люди, не спортсмени, знаєте, як подібну "обстановку" знімають? Нам не можна цю "обстановку" знімати. Ми її знімемо, дай Боже, 14-го червня в Польщі, у місті Лодзь", – заявив очільник "синьо-жовтих".

За словами Петракова, у матчі проти Боруссії "усі футболісти будуть грати, ніяких норм за замінами немає".

Наставник також поділився інформацією щодо гравців, які не зможуть грати.

"Не можуть ще грати серед тих, хто є, Віктор Циганков, він відновлюється. Олексій Гуцуляк не зможе зіграти, він поїде додому. У нього травма, на два тижні випав. Віктор Корнієнко був викликаний, але він не приїхав, отримав травму. Віктор Кривцов уже не грає пів року і лише почав відновлення. Я розумію, що вболівальників це цікавить. Чотирьох я уже викликав, а 12-го числа я викличу останніх легіонерів.

Лунін? Нехай буде інтрига. Учора з ним розмовляв. У нього жінка народжує, хлопчик буде", – додав тренер.

У рамках підготовки до відбіркового матчу плей-офф чемпіонату світу проти команди Шотландії наша збірна зіграє товариський матч у Німеччині. 11 травня "синьо-жовті" позмагаються з Боруссією Менхенгладбах. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.