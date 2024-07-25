Немає чужого горя: клуб Бундесліги виділив солідну суму на відбудову зруйнованого "Охмадиту"

Європейські футбольні клуби допомагають України з початку повномасштабного вторгнення ворожої країни. Цього разу кошти отримав фонд "Охматдит - це здорове життя" на відбудову зруйнованої лікарні.

Фонд спеціалізується на забезпеченні дитячої лікарні "Охматдит" медичними товарами. Боруссія Менхенгладбах стала першим футбольним клубом з-за меж України, що публічно допоміг клініці.

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Грошова допомога від Менхенгладбаху

У середу, 24 липня, представники та директор клубу Бундесліги Маркус Арец зустрілись з генеральним консулом України в Німеччині Іриною Шум та передали чек на суму 50 тисяч євро. Гроші спрямовані на допомогу дитячій лікарні Охматдит.

Те, що сталося, неймовірно жахливо, адже знову постраждали невинні люди, в цьому випадку діти. Тому для нас, як для Боруссії, було логічним, що ми допоможемо відновити медичне забезпечення,

– заявив Арец.

Нагадаємо, що 8 липня під час масованої ракетної атаки по містам України зі сторони ворожої країни постраждала дитяча лікарня Охматдит. Ракета російських окупантів влучила у реанімаційне та онкологічне відділення лікарні.

У травні 2022 року збірна України зіграла товариський матч з Боруссією Менхенгладбах. В минулому сезоні німецький колектив набрав 34 очки в Бундеслізі та за підсумками чемпіонату опинився на 14-й сходинці у турнірній таблиці.