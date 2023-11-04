Черговий провал "джмелів": Баварія знищила Боруссію завдяки хет-трику Кейна – відеоогляд

Команда Томаса Тухеля не залишила дортмундцям ані шансу у "Дер Класікер". Три голи Кейна та м'яч Упамекано дозволили Баварії продовжити успішну серію у дербі.

Боруссія Дортмунд – Баварія 0:4

Голи: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3.

В чемпіонаті НІмеччини відіграли центральний матч 10 туру Бундесліги. В рамках дербі "Дер Класікер" на "Сігнал Ідуна Парк" дортмундська Боруссія приймала Баварію, пише 24 канал.

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Знищення Боруссії

Команди останні роки постійно б'ються одна з одною за чемпіонство і схоже, що цього сезону також мають бути серед претендентів. Перед очною зустріччю Баварія випереджала "джмелів" на два пункти.

На жаль для фанатів Боруссії, останнім часом дербі їх команді не дуже вдавались – одна нічия і дев'ять поразок в останніх 10-ти дуелях. Прикра для дортмундців статистика продовжилась і у звітній грі.

Вже до 10 хвилини гості забили двічі завдяки асистам Сане. Спочатку Лерой точно подав на голову Упамекано з кутового, а пізніше німець вивів на ударну позицію Кейна. Обидва не підвели.

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Дортмунд відстає від лідерів

Боруссія вирівняла гру та інколи часто володіла м'ячем. Втім удари підопічних Терзича були вкрай неточними, тоді як гості під завісу гри остаточно добили "джмелів". Гаррі Кейн довів свій показник до хет-трика, вдало реалізовуючи виходи сам-на-сам.

Таким чином, Баварія знищила принципового суперника та закріпилась на другій сходинці. До лідера Баєра два бали. Боруссія ж залишилась четвертою і тепер відстає від першого місця на 7 очок.

Відеоогляд матчу Боруссія Д – Баварія