Українські борці Джелеп та Хоцянівський здобули "срібло" та "бронзу" чемпіонату Європи у Варшаві

Чоловіча збірна України з вільної боротьби 21 квітня здобула ще дві нагороди на чемпіонаті Європи у Варшаві. Скарбничка нашої команди поповнилась "бронзою" та "сріблом".

Вдалий виступ українських борців

У другий змагальний день українська збірна виборола дві нагороди. Перші медалі у скарбничку нашої команди принесли Каміль Керімов та Ігор Никифорук, які стали бронзовими призерами чемпіонату Європи.

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Вже 21 квітня наші борці потішили нас ще двома нагородами. Третю "бронзу" в актив збірної приніс Олександр Хоцянівський у вазі 125 кілограмів.

30-річний титулований борець у чвертьфіналі у драматичній сутичці програв росіянину Сергію Козирєву 9-7. А у бронзовому фіналі українцю не зумів дати гідний бій представник Угорщини Даніель Лігеті. Суперник програв Хоцянівському з "сухим" рахунком 5:0.

Хоцянівський – Лігеті відеоогляд сутички за "бронзу"

Перше "срібло" для України

Першу "срібну" медаль для України приніс Андрій Джелеп (61 кілограм). В 1/8 фіналу український борець був сильнішим за македонця Владіміра Єгорова (7-0). Вже в 1/4 та 1/2 чемпіонату Європи Андрій переміг борця з Азербайджану Ахмеднабі Гварзатилова (12-9) та грузина Беку Ломтадзе (5-3).

Переможна серія Джелепа на польській землі перервалась у фіналі. Андрій поступився борцю з Росії Абасгаджи Магомедову 12-2 та став срібним призером чемпіонату Європи.

Магомедов – Джелеп відеоогляд фінальної сутички