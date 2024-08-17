Борнмут підписав найдорожчого новачка у своїй історії: хто став одноклубником Забарного

Англійський Борнмут оголосив про рекордний вхідний трансфер в історії клубу. Ним став бразильський форвард Еванілсон.

24-річний футболіст перебрався з Порту за 37 мільйонів євро. Також португальський клуб може отримати близько дев'яти мільйонів у вигляді бонусів і 10 відсотків від наступного продажу гравця.

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Історичне підписання

Наразі термін угоди Еванілсона з "вишнями" не розголошується. У новій команді нападник гратиме під дев'ятим номером.

Форвард виступав за Порту протягом чотирьох років. Сумарно він провів у складі "драконів" 154 матчі, в яких забив 60 голів та віддав 21 результативну передачу.

У 2024 році новачок Борнмута дебютував у складі збірної Бразилії. Він провів 2 поєдинки, результативними діями поки не відзначався.

Еванілсон є надзвичайно жаданим нападником, і те, що ми привезли його у клуб за допомогою рекордної угоди, свідчить про наші амбіції та наміри. Він забив 25 голів у минулому сезоні, включаючи голи в Лізі чемпіонів. Ми вважаємо, що його досвід і вміння, попри те, що йому лише 24 роки, допоможуть нам відповідати нашим амбіціям у майбутньому,

– йдеться у заяві клубу.

У нападі Борнмута 24-річний бразилець має замінити Домініка Соланке. Найкращий бомбардир "вишень" минулого сезону за 64 мільйони євро перейшов до Тоттенгема, ставши найдорожчим продажем для клубу Іллі Забарного.

Цікаво. До цього переходу рекордним вхідним трансфером Борнмута було придбання колумбійського півзахисника Джефферсона Лерми. За нього влітку 2018 року англійський клуб сплатив 30,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що Борнмут свій перший матч в АПЛ-2024/2025 зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест. Гра відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 17:00.