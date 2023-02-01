Трохи переплутали: Борнмут курйозно оголосив про трансфер Забарного – відео

Англійський Борнмут оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Правда у відео з його представлення клуб допустив помилку.

Забарний став гравцем Борнмута в останній день трансферного вікна в Англії. Його перехід, за даними ЗМІ, обійшовся у 27 мільйонів євро та різноманітні бонуси, які передбачені для Динамо (у тому числі частка суми від наступного трансферу футболіста).

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Борнмут вирішив креативно представити підписання Забарного, опублікувавши відео в тік-ток. Для нього вони використали фотографії, де Забарний грає проти інших футболістів – Кіліана Мбаппе, Лероя Сане, Тімо Вернера, Антуана Грізманна, Рахіма Стерлінга та Коутіньо.

Правда автор ролика помилилися. В цьому підборі вони взяли фотографію, на якій не Забарний – а Віктор Циганков, який грає проти Мессі.

Варто відзначити, що Забарний став п'ятим українцем в цьому сезоні в АПЛ. Відтак він може невдовзі зіграти проти співвітчизників в чемпіонаті Англії.