Пробув у російському полоні 21 місяць: в Україну повернувся баскетболіст Борис Завацький

Колишній баскетболіст харківського Політехніка та чемпіон України Борис Завацький воював у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У березні 2022 року він зник під час виконання бойового завдання.

На початку січня 2024 року Україна за посередництва ОАЕ здійснила масштабний обмін та визволила з російського полону 230 військових та цивільних. Багато з них вважалися зниклими безвісти.

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Росіяни били за те, що високі ростом та спортивні

Серед визволених військових – баскетболіст Борис Завацький. Він добре відомий за виступами у харківській аматорській баскетбольній лізі. Також Борис має досягнення на професійному рівні. На початку 2000-х у Вищій лізі захищав кольори харківського Політехніка. А у 1999 році ставав чемпіоном України з баскетболу 3х3.

Борис Завацький – чемпіон з баскетболу 3х3 (на фото другий праворуч) / ФБУ

Борис пішов добровольцем на фронт ще у 2015 році, а звільнився наприкінці 2021 року. У перші дні повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату. Він воював у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та боронив рідну Харківщину від підступного ворога.

25 березня 2022 року біля села Вільхівка Харківської області Борис зник везвісти під час виконання бойового завдання, коли його підрозділ потрапив у засідку. Весь цей час було невідомо, чи він живий.

Політехнік сезону 2002-23 (Борис Завацький крайній зліва) / ФБУ

Його дружина Юлія дізналася, що її чоловік знаходиться в полоні від Червоного Хреста.

"Він пробув в полоні 21 місяць. Через Червоний Хрест я дізналась, що він живий, знаходиться в полоні. З ним там був ще одним спортсмен-кікбоксер Олексій Ануля – так от він за себе і за Бориса розповідав, що їх били навіть просто за те, що вони високі зростом, спортивні і це росіян дуже дратувало, в карцер садили. Борис поки нічого за полон мені не розповідав.

Він втратив майже 45 кілограмів. З нього там знущались, у нього була контузія і взагалі стан здоров'я суттєво погіршився. Я його не впізнала на тих світлинах, які він мені прислав після обміну. Це все зараз фіксується для ООН.

Але він не зламався. Це патріотична людина, він завжди за Україну", – розповіла Юлія.

Попри важкі випробовування та катування Борис знову рветься на фронт захищати Україну.