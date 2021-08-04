Борчиня Кіт програла олімпійській чемпіонці в 1/4 Олімпіади-2020: ще є шанс на медаль

У середу, 4 серпня, на килим у Токіо вийшла четверта борчиня з України Тетяна Кіт. Українка пробилась у чвертьфінал, де на неї чекала сутичка проти олімпійської чемпіонки у Ріо.

Ще є шанс на медаль

26-річна борчиня з України була ще однією з надій України на нагороди. Тетяна Кіт, яка бореться у 57 кілограмів, зуміла дійти до чвертьфіналу.

Варте уваги Втілила мрію у реальність: борчиня Черкасова феєрично здобула "бронзу" Олімпіади-2020

В 1/4 фіналу у Токіо на неї чекала сутичка проти американки Гелен Мароуліс – олімпійської чемпіонки у 2016 році у Ріо-де-Жанейро. У першому періоді представниця США заробила 2 очки, а у наступному продовжила свій успіх. У підсумку – 0:8 перемога Мароуліс.

Американка у півфіналі буде боротись з японкою Рісако Кавай. Якщо Мароуліс вийде у фінал, то Кіт боротиметься у втішному турнірі у боротьбі за вихід до бронзового фіналу.

Тетяна в останній момент потрапила на Олімпійські ігри. Кіт замінила у складі команди травмовану Аліну Акобію-Грушину.

Кіт у першій сутичці на Олімпіаді-2020 здолала на туше турецьку борчиню Сівар Бусетту (2:0).

Єдиною, хто ще поки не виходив на килим з українських борчинь залишилась Оксана Лівач, яка буде боротись за нагороди у вазі до 50 кілограмів. Свої виступи уродженка Долини розпочне у п'ятницю, 6 липня.