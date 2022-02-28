У Болгарії росіяни вибачались перед дружиною гравця збірної України за напад
Джерело:Tribuna.com
Футболіст болгарського Лудогорця та збірної України Ігор Пластун прокоментував російське вторгнення в Україну.
Пластун розповів, як його дружина зустріла росіян у Болгарії після наступу їхніх окупантських війсьх на територію України.
До слова Рускіє, ми кістками поляжемо, але рабами не будемо, – біатлоністка Білосюк
"У нас була гра, до моєї дружини підходили люди, небагато. Разград – невелике місто, але тут є деякі родини з Росії, з України. До моєї дружини підходили росіяни, казали: "Пробачте нам, будь ласка. Це не наші ідеї, не те, що ми хочемо".
Звісно, вони нічого не можуть зробити. Один диявол зі своєю свитою зумів так розізлити людей, і та ненависть, яка є в нас – думаю, ми всі це відчуваємо", – поділився Пластун.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.