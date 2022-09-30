Через скандал з українцями: боксерські федерації вимагають пояснення від росіянина Кремльова

Світовий бокс сколихнула історія з юніорською збірної України, який заборонили виступати під українським прапором на чемпіонаті Європи. Тепер через це рішення президенти та представники понад 20 боксерських федерацій з усього світу вимагають пояснень в росіянина Умара Кремльова.

Саме Умар Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA). І ця організація вирішила призупинити діяльність Федерації боксу України, мотивуючи це "втручанням уряду" в справи ФБУ. І нібито відштовхуючись від цього, організатори юніорського чемпіонату Європи з боксу і заборонили українським боксерам виступати під українським прапором. Натомість наші боксери мали б виступати під нейтральним прапором.

Однак юні українці відмовилися це робити, тож не вийшли на бій. Таким чином їм були зараховані поразки. Після цього юніорська збірна України вирішила покинути турнір.

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Однак у понад 20 боксерських федерацій з усього світу виникли питання щодо дій IBA відносно Федерації боксу України.

Тут варто відзначити, що в українському боксі виник розкол. В грудні 2021 року відбулися вибори президента федерації. Однак тоді одразу 11 регіональних федерацій оголосили бойкот цим виборам, заявивши про фальсифікації на користь тодішнього очільника ФБУ Володимира Продивуса. Натомість вони провели свої вибори, де президентом обрали Кирила Шевченка. Міністерство молоді та спорту намагалося не втручатися в конфлікт, адже його розпал припав на початок війни в Україні. Та все ж згодом таки визнала саме Шевченка президентом ФБУ, юридично це закріпивши. Хоча доступ до офіційного сайту федерації й далі зберігає за собою команда Продивуса.

Важливим є те, що Продивус – віцепрезидент IBA і доволі наближена до Кремльова особа. Сам Кремльов же доволі близький до російської влади. Для прикладу, "Газпром" є офіційним спонсором IBA. Тож і рішення про "відсторонення" ФБУ від міжнародної діяльності приймалося за явного конфлікту інтересів.

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І саме ця ситуація викликає чимало запитань у керівників боксерських федерацій у цілому світі. Вони написали колективний лист до ради директорів Міжнародної боксерської асоціації з вимогою пояснити причини своїх вчинків щодо ФБУ та українських боксерів. Копія цього листа є реакції 24 каналу.

У листі вимагається повідомити, на яких доказах базувалося рішення від 23 вересня 2022 року про відсторонення Федерації боксу України від міжнародної діяльності за "втручання держави". А також вказати, чи мали можливість представники ФБУ надати свої пояснення щодо цієї ситуації, як цього вимагає статут IBA.

Окрім того, питання про відсторонення Федерації боксу України не було передано на розгляд Конгресу IBA в Єревані, що теж є порушенням статуту IBA.

Лист підписали керівники асоціацій США, Австралії, Канади, Франції, Філіппін, Мексики та інших країн.