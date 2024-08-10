"Вісім років без сну": боксерка, яка потрапила в гендерний скандал, виграла олімпійське "золото"

У ніч на 10 серпня на Олімпійських іграх-2024 в Парижі завершилися змагання з боксу у ваговій категорії до 66 кілограмів серед жінок. У вирішальній битві за "золото" змагалися Іман Хеліф, яка під час турніру потрапила у гендерний скандал, та китаянка Ліу Ян.

Бій тривав усі три раунди. Алжирська спортсменка здобула перемогу одностайним рішенням суддів.

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Багатостраждальна перемога Хеліф

Ця олімпійська золота медаль стала першою у кар'єрі для 25-річної боксерки.

Це була моя мрія, і сьогодні я дуже щаслива, що стала олімпійською чемпіонкою. Вісім років важкої роботи, вісім років без сну – це фантастика,

– заявила Хеліф після перемоги.

Дивіться відео з оголошенням Іман Хеліф олімпійською чемпіонкою

Нагадаємо, у Парижі Хеліф опинилась у центрі гендерного скандалу після перемоги над італійкою Анджелою Каріні, яка вже на 46-й секунді відмовилась від продовження бою, заявивши, що ще ніколи не отримувала настільки сильних ударів.

Після цього у соцмережах пригадали, що Хеліф дискваліфікували на тогорічному чемпіонаті світу через провалений "гендерний тест". Очільник Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов тоді заявив, що за результатами тестів у Хеліф знайшли чоловічі XY-хромосоми.

Попри це МОК допустив алжирську боксерку до Олімпіади-2024, заявивши, що вона виконала всі медичні вимоги. Втім, це не врятувало її від цькувань та образ під час Ігор у Парижі.

. Іман Хеліф народилася та виросла жінкою. Вона ніколи не ідентифікувала себе як трансперсона.

У деяких цисгендерних жінок є XY-хромосоми та підвищений рівень тестостерону через особливості статевого розвитку, саме таку особливість і має новоспечена олімпійська чемпіонка.