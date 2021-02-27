Українські боксери везуть 6 медалей з Болгарії, Хижняк – триразовий чемпіон турніру

У суботу, 27 лютого, у Болгарії завершився міжнародний турнір з боксу "Странджа". Українська збірна здобула 6 медалей.

Шість нагород їде в Україну, одна з яких найвищого ґатунку. Олександр Хижняк без бою у фіналі здобув "золото" турніру у Софії. Боксер повинен був провести вирішальну сутичку з росіянином Павєлом Сосуліним, але той не вийшов на поєдинок.

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Гарні результати у Болгарії

Причина неявки росіянина на фінальний поєдинок невідома. Цікаво, що Сосулін вже провів дебютні поєдинки у професійному боксі, здобувши 3 перемоги.

До фіналу Хижняк легко переміг у першому раунді нокаутом бразилійця Ісаяса Рібейро. У чвертьфіналі на українця чекав представник Туреччини Серхат Гулер. Він виявився "міцним горішком", але за одноголосним рішенням суддів звитягу здобув українець.

В 1/2 фіналу Хижняк святкував успіх над Андрієм Време з Молдови, нокаутувавши суперника у третьому раунді. Для 25-річного боксера ця перемога на турнірі стала вже третьою поспіль у вазі до 75 кілограмів.

Але це не єдина нагорода для України. Ще 5 медалей здобули українські боксери.

Медалі збірної України