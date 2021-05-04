Прив'язав до тіла блок і викинув з моста: боксера Вердехо не відпустили на волю

Пуерториканському боксеру Феліксу Вердехо, якого підозрюють у вбивстві вагітної жінки, відмовили у заставі. Боксер залишиться в ізоляторі.

Вердехо захищає адвокат, який має досвід справ зі смертною карою

Вердехо відмовили у заставі під час першого судового засідання федерального суду. Боксер залишиться у федеральному ізоляторі в Пуерто-Рико під час слухань.

До теми Боксера Фелікса Вердехо підозрюють в убивстві вагітної жінки

У суді вирішили відмовити Вердехо у заставі через те, що звинувачення проти нього є досить серйозними, враховуючи характер злочинів.

За інформацією джерела, під час першого судового слухання боксера представляв адвокат, який має досвід справ зі смертною карою.

Таке покарання є максимальною мірою, якщо вина Вердехо у злочинах буде доведена.

Що відомо про справу Вердехо