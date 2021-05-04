Прив'язав до тіла блок і викинув з моста: боксера Вердехо не відпустили на волю

4 травня 2021 , 09:04
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Джерело:

Boxing Scene

Пуерториканському боксеру Феліксу Вердехо, якого підозрюють у вбивстві вагітної жінки, відмовили у заставі. Боксер залишиться в ізоляторі.

Вердехо захищає адвокат, який має досвід справ зі смертною карою

Вердехо відмовили у заставі під час першого судового засідання федерального суду. Боксер залишиться у федеральному ізоляторі в Пуерто-Рико під час слухань.

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У суді вирішили відмовити Вердехо у заставі через те, що звинувачення проти нього є досить серйозними, враховуючи характер злочинів.

За інформацією джерела, під час першого судового слухання боксера представляв адвокат, який має досвід справ зі смертною карою.

Таке покарання є максимальною мірою, якщо вина Вердехо у злочинах буде доведена.

Що відомо про справу Вердехо

  • 29 квітня зникла Кеішла Марлен Родрігес Орітіс – дівчина боксера. Зауважимо, що Вердехо одружений на Еліз Марі Сантьяго. Дружина боксера повідомила поліції, що їй було відомо про роман Вердехо з жертвою.
  • Тіло вагітної жінки було знайдено 1 травня у лагуні Сан-Хосе. Поліція отримала відео з камери, на якому видно, як її зіштовхують у воду з автомобіля, схожого з машиною Вердехо.
  • Поліція вважає, що мотивом злочину є те, що Родрігес була вагітною від Вердехо. Дівчина у березні повідомила боксеру, що чекає від нього дитину.
  • Свідок та водночас учасник злочину дав показання проти боксера. Свідок заявив, що Вердехо вдарив жертву в обличчя, після чого їй зробили ін'єкцію з наркотиками.
  • Також свідок повідомив, що був присутній під час того, як Вердехо викидував жінку з моста. Після цього боксер здійснив постріл у воду з пістолета.
  • Як повідомляє The Washington Post, боксер зв'язав Родрігес руки й ноги дротом, прив'язав до її тіла блок, після чого викинув з моста.
  • 2 травня Вердехо прибув у поліцію, де йому висунули підозри у скоєнні трьох злочинів: викрадення машини жертви, а також убивство та викрадення.
  • Боксера вирішили залишити під арештом без права на заставу.
Автор: Михайло Гема