Одним із них є український професійний боксер, чемпіон світу з боксу Тарас Шелестюк. Про свій досвід переходу на рідну мову він розповів 24 каналу.

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У дитинстві російська була всюди

За словами спортсмена, він народився в Макіївці Донецької області у російськомовній родині. Крім того, лише російською розмовляли і навчали у його школі, і тільки на перших курсах інституту з'явилася українська.

Шелестюк думав, що така ситуація усюди в Україні, але виявилося, що це не так. Наприклад, дружина Тараса, яка родом із Сум, з дитинства спілкувалася та навчалася українською. Також і в збірній України він зустрів хлопців, які говорили як російською, так і українською та суржиком. Боксер завжди намагався спілкуватися українською зі своїми україномовними друзями, і це йому подобалося.

Зробив вибір після 24 лютого

Після 24 лютого я сказав дружині, а вона дуже гарно говорить українською: "Спілкуйся зі мною українською, я буду навчатися",

– пригадав Шелестюк.

Він додав, що, за словами його коханої, протягом першого місяці після переходу у Тараса було стільки "перлів", що можна було видавати книжку з найсмішнішими цитатами, як це колись зробив мер Києва і колишній боксер Віталій Кличко.

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Зараз спортсмен зауважує, що коли чує російську мову у Лос-Анджелесі, де він мешкає, йому хочеться голосніше розмовляти українською, аби росіяни не сприймали його за свого. Він помітив, що у таких випадках люди стишуються або взагалі замовкають.

Шелестюк розповів, що був навіть випадок, коли він ледь не потрапив у конфліктну ситуацію з трьома хлопцями, які розмовляли російською. Він йшов і думав, аби лише вони не заговорили про Україну, чого і не сталося.

Я спілкуюся з багатьма моїми друзями з Казахстану російською, і чим більше мов ти знаєш, тим краще. Але я хочу, щоб мої майбутні діти спілкувалися українською та англійською, і я хочу, щоб в Україні спілкувались українською та англійською,

– підсумував боксер.

Хто з відомих українців перейшов на рідну мову