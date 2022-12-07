Одним із них є український професійний боксер, чемпіон світу з боксу Тарас Шелестюк. Про свій досвід переходу на рідну мову він розповів 24 каналу.
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У дитинстві російська була всюди
За словами спортсмена, він народився в Макіївці Донецької області у російськомовній родині. Крім того, лише російською розмовляли і навчали у його школі, і тільки на перших курсах інституту з'явилася українська.
Шелестюк думав, що така ситуація усюди в Україні, але виявилося, що це не так. Наприклад, дружина Тараса, яка родом із Сум, з дитинства спілкувалася та навчалася українською. Також і в збірній України він зустрів хлопців, які говорили як російською, так і українською та суржиком. Боксер завжди намагався спілкуватися українською зі своїми україномовними друзями, і це йому подобалося.
Зробив вибір після 24 лютого
Після 24 лютого я сказав дружині, а вона дуже гарно говорить українською: "Спілкуйся зі мною українською, я буду навчатися",
– пригадав Шелестюк.
Він додав, що, за словами його коханої, протягом першого місяці після переходу у Тараса було стільки "перлів", що можна було видавати книжку з найсмішнішими цитатами, як це колись зробив мер Києва і колишній боксер Віталій Кличко.
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Зараз спортсмен зауважує, що коли чує російську мову у Лос-Анджелесі, де він мешкає, йому хочеться голосніше розмовляти українською, аби росіяни не сприймали його за свого. Він помітив, що у таких випадках люди стишуються або взагалі замовкають.
Шелестюк розповів, що був навіть випадок, коли він ледь не потрапив у конфліктну ситуацію з трьома хлопцями, які розмовляли російською. Він йшов і думав, аби лише вони не заговорили про Україну, чого і не сталося.
Я спілкуюся з багатьма моїми друзями з Казахстану російською, і чим більше мов ти знаєш, тим краще. Але я хочу, щоб мої майбутні діти спілкувалися українською та англійською, і я хочу, щоб в Україні спілкувались українською та англійською,
– підсумував боксер.
Хто з відомих українців перейшов на рідну мову
- На четвертий місяць після повномасштабного вторгнення на українську перейшов Володимир Дантес, який народився і виріс у Харкові, де все його оточення розмовляло російською. Співак розкаявся за свою позицію у питанні мови, яка часом була категоричною. Він визнав, що це робило його людиною, яка розмивала кордони, бо він вважав, що різниці немає.
- Також перейшла на українську і колишня дружина Дантеса Надя Дорофєєва. Нещодавно артистка розповіла, що зараз вона вже інколи навіть не помічає, як говорить українською, хоча раніше це було дял неї складніше.
- Дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева зробила вибір на користь солов'їної після того, як з'їздила із дітьми на відпочинок до Туреччини. Хоч вона раніше говорила, що вважає рідною мовою російську, відпустка відбила у жінки бажання використовувати її у розмові. Вона пояснила, що там їм довелося опинитися поруч із росіянами, а це дало розуміння, що Єлизавета не хоче мати з ними нічого спільного.