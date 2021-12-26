Боксер із Росії вилетів за межі рингу головою вниз: відео моторошного нокауту

Неприємний епізод стався на турнірі у Росії. Тігран Согоян переміг суперника та відправив його за межі рингу.

Вибив суперника з рингу

Боксери вже з перших секунд кинули в атаку, жоден із них не відсиджувався в обороні. Бій був схожий більше на побиття.

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Ще у першому раунді Мурадбеку Сапаєву добряче дісталось від свого земляка. Тігран Согоян організував потужну комбінацію, яка завершилась потужним правим боковим ударом у голову.

Сапаєв був затиснутий до канатів та після нокауту вилетів на за межі рингу. Його падіння було жахливим – він полетів головою вниз та міг отримати серйозні травми шиї. У цьому епізоді є вина організаторів, які перед поєдинком погано натягнули канати.

Відео моменту падіння

На щастя, Сапаєв не постраждав, але вийти на ринг на оголошення результатів не зміг. Він відновлювався від нокауту та падіння на місцях для глядачів.

Хто такий Тігран Согоян