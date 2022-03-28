Боксер із Казахстану вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею: яскраве відео

Темірлан Ракумов висловив підтримку Україні. Боксер із Казахстану вийшов на бій із синьо-жовтим прапором, а після перемоги видав потужну промову, у якій назвав кремлівського очільника вбивцею.

Ракумов: Там помирають невинні люди

25 березня у США Темірлан Ракумов провів поєдинок проти місцевого боксера Іси Шелдона. Бій закінчився перемогою казаха технічним нокаутом у четвертому раунді.

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Переможець перед двобоєм вийшов на ринг із українським прапором. Саме таким вчинком Ракумов вирішив підтримати Україну, яка потерпає від нападу Росії.

Після перемоги боксер із Казахстану видав потужну промову, у якій жорстко висловив свою думку про Володимира Путіна. Казах назвав кремлівського очільника вбивцею.

Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, ні війні! Тільки мир. Путін – вбивця,

– сказав Темірлан Ракумов.

Відео з поєдинку та яскрава промова Ракумова