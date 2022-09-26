Якась частинка мене досі у Харкові, – Гвоздик про війну в рідному місті

Український боксер Олександр Гводик народився та виріс у Харкові. Там і далі мешкає його батько. Тож і війну росії проти України він відчув на собі особисто.

Гвоздик вже 9 років мешкає в США. Саме там і застала його війна. Батько ж залишився в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю сайту 24 каналу.

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"Знаєте як зараз… Якщо він живий, то значить з ним все в порядку. Але це відносно. Звичайно сказати, що він стовідсотково в порядку я не можу, тому що, мабуть, так не може сказати жоден харків'янин", – розповів Гвоздик.

Боксер на деякий час забирав батька до себе ще до війни. Але той вирішив повернутися в рідне місто.

"Він жив у мене декілька місяців. Але він людина, я б так сказав, старої закалки. Він нікуди з Харкова вже, мабуть, не поїде. Є такі люди, яким вже за 60, які, мабуть, цього вже не хочуть", – розповів Гвоздик.

Харків же перебуває під постійним обстрілом російських окупантів. Відтак кадри зруйнованого міста викликають в боксера лише сум.

"Це сумно. Але, що ми можемо зробити? Воювати, допомогати, підтримувати – все. Усе, що відчуваю, – це сум. Коли я бачу ці кадри, бачу ті місця... Знову ж таки, я вже майже 9 років живу в США. Я обрав цю країну для життя ще задовго до того, як війна почалася. Але якась частинка мене досі у Харкові, тому ніяких приємних емоцій ці жахливі кадри в мене не викликають", – зізнався Гвоздик.

Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Гвоздика про повернення на ринг, ймовірний бій з російськими боксерами, стосунки з Усиком та Ломаченком читайте невдовзі на сайті 24 каналу.