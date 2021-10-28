Бокс та важку атлетику можуть виключити з Олімпіади-2024: що сталося

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс та важка атлетика перебувають під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

При цьому глава МОК виключив можливість заміни боксу та важкої атлетики іншими видами спорту, зокрема карате, яке одноразово було включено до програми Ігор у Токіо.

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Комітет стурбований цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях існують серйозні проблеми з керуванням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів,

– сказав Бах.

Бах зазначив, що процес розподілу дисциплін на ігри у Парижі вже завершено.

"Процес розподілу дисциплін вже проведено і завершився перед Іграми в Токіо. Було б надто складно відновлювати все це. Ми спілкуємося не лише з федерацією карате, а й з іншими міжнародними федераціями, які сподіваються на участь в Олімпіаді", – додав Бах.

Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а важка атлетика із 1896-го. Олімпійські медалі з карате вперше розігрувалися на Олімпіаді-2020 і вид спорту було включено до програми лише для Ігор у Токіо.

Що не так з боксом і важкою атлетикою

Виконком МОК не задоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу. Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

Протистояння МОК та IWF триває з 2017 року, коли Бах вперше пригрозив виключенням важкої атлетики із програми Ігор-2024, якщо федерація не буде належним чином боротися з допінгом у своєму виді спорту.