"Зараз тільки збірна України": форвард "синьо-жовтих" заінтригував вибором подальшої команди

Форвард молодіжної збірної України опинився на радарах низки європейських колективів. Проте він не поспішає з вибором.

Богдан В'юнник своєю грою прикував до себе інтерес низки європейських колективів. Молодий нападник впевнений та вмотивований як ніколи.

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Форвардом молодіжної збірної України, який забив гол у ворота збірної Іспанії (2:2), зацікавились такі команди, як Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (усі із Швейцарії) та Динамо Будейовице (Чехія). Минулий сезон В'юнник провів у складі австрійського Грацера (також свого часу встиг пограти за Цюріх), проте права на нього належать донецькому Шахтарю, куди він повернувся після завершення оренди. Проте Богдан не збирається затримуватися у стані "гірників", а готовий спробувати свої сили у черговій команді, проте наразі його думки приковані до головної команди країни.

Дуже приємно від таких новин – це додає ще більше мотивації та впевненості. На даний момент я знаю, що команда Динамо з міста Чеські Будейовіці зробила офіційну пропозицію. Зараз збірна України, а потім подивимось,

– сказав В'юнник.

Нагадаємо, що збірна України подолала свою групу, зайнявши друге місце у квартеті. "Синьо-жовті" здобули дві "сухі" перемоги проти збірних Хорватії (2:0) та Румунії (0:1), чим забезпечили собі вихід у наступний раунд. Українцям потрібно було вигравати іспанців, аби займати першу сходинку у групі, проте "синьо-жовті" зіграли з "Фурією Роха" у результативну нічию (2:2). Таким чином, на Україну в чвертьфіналі Євро-2023 чекає переможець групи D збірна Франції – одна з головних фаворитів турніру.