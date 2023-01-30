Динамо на три місяці втратило півзахисника, який тільки повернувся до клубу

30 січня 2023, 10:46
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Джерело:

ФК Динамо

Гравець київського Динамо Богдан Лєднєв зазнав прикрої травми після повернення до клубу з оренди. Поза грою футболіст буде близько трьох місяців

За офіційним повідомленням Динамо, у Лєднєва діагностовано перелом гомілки. 

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Термін відновлення після такої травми та повернення до тренувального процесу складає близько трьох місяців.

Як саме він зазнав ушкодження – не вказується. Ще 28 січня він зіграв у спарингу проти Марибора, а вже вранці 30 січня повідомили про його травму.

Варто відзначити, що Лєднєв лише на початку 2023 року повернувся до Динамо після оренди в угорському Фехерварі. Він грає на позиції атакувального півзахисника.

Автор: Ігор Саджениця