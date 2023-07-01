"У нас було дуже багато бійок у роздягальні": капітан клубу УПЛ про негатив всередині колективу

Богдан Когут розповів про атмосферу у своїй команді. Негатив породжував хороші результати.

Капітан рівненського Вереса привідкрив завісу роздягальні "народного клубу". У багатьох гравців команди здавали нерви.

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Такого не було за всю кар'єру

Голкіпер "червоно-чорних" Богдан Когут зазначив, що у стані рівненського колективу бійок у команді було надзвичайно багато. Ба більше, за місяць до фінішу сезону, коли Верес ніяк не міг вийти із зони вильоту, концентрація фізичних суперечок у команді в рази збільшилась. Та от капітан "народного клубу" зазначив, що таким чином футболісти "спускали пар", а після викинутих негативних емоцій відразу приходив потрібний результат.

У нас бійки були у роздягальні. Дуже багато бійок було, у мене стільки бійок не було за всю кар'єру, як за останній місяць. На тренуваннях вистачало суперечок. Усі на емоціях, команда програє, перемог немає, усі ходять пригнічені. Скажу, що після кожної бійки ми перемагали. Була така тенденція, але проблем не було, ніхто не ображався. Усі розуміють, що в командах таке буває,

– розповів Когут.

Нагадаємо, що Верес все ж потрапив у зону вильоту, проте змагався у перехідних матчах, де за сумою двох поєдинків переміг запорізький Металург (6:2) та залишився у еліті українського футболу. Проте після тріумфу рівненського клубу, колектив покинув головний тренер команди Юрій Вірт. Все через те, що його дружина підняла скандал у соціальних мережах, погрожуючи фізичною розправою Дмитру Поворознюку та його дружині Юлії, проте блогер не змовчав і дав гідну відповідь нападниці.

Кар'єра Богдана Когута