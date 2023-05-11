Розгром у вісім м'ячів зробив своє діло: український футболіст став чемпіоном Нідерландів

Богдан Будко добився свого дебютного тріумфу в європейському футболі. Все склалося якнайкраще для команди українця.

Богдан Будко став чемпіоном Нідерналів U-17 у складі АЗ. "Сировари" гучно розгромили свого опонента напередодні тотального тріумфу.

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Відборовшись до кінця

Богдан Будко, який тільки-но взимку перебрався з Шахтаря до АЗ у статусі вільного агента, довго на свій перший титул у Європі не чекав. Проте шлях до чемпіонства видався досить драматичним. ПСВ, який досить довго тримався на лідерських позиціях юніорського чемпіонату Нідерландів, оступився в останній момент.

"Фермери" поступилися Аяксу (1:3), а от "сировари" у свою чергу вчасно рознесли Де Графсхап з неймовірним рахунком 9:1. У долі чемпіонства вирішальною стала різниця голів, а вона завдяки тотальному тріумфу АЗ стала рівною з ПСВ – по плюс 23. Команда українця відставала від свого конкурента на 3 бали, проте "сировари" в активі мали ще матч у запасі (проти Фейєнорда).

Завдання на матч стояло просте – виграти опонента, що дозволить АЗ підняти чемпіонський трофей над головою. Команда українця впевнено зі своєю місією впоралась, тріумфувавши над Феєнордом з рахунком 2:0. Таким чином АЗ заслужено і виборов чемпіонство Нідерландів.

Варто зазначити, що Будко у вирішальному поєдинку сезону участі не взяв. Півзахисник встиг відіграти за "сироварів" 6 матчів за пів сезону, в яких футболіст провів на полі близько двох сотень хвилин. На нагородження Богдан вийшов з українським стягом на плечах.

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